كاتريتا كيف تلهم النساء السمراوات أجمل إطلالات في فساتين السهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 09:10 مساءً - نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif تُعتبر من أكثر النجمات الهنديات شهرة وجمالًا، وكذلك فإنّ اطلالاتها المميزة على السجادة الحمراء في فساتين السهرة التي تختارها بعناية، بشكل يتناسب مع قوامها ومع لون بشرتها، أدخلتها قائمة النجمات الأكثر أناقة، وهي تشكل مصدرًا للوحي بالنسبة للكثيرات من النساء، ولاسيما السمراوات منهنّ اللواتي يستلهمن منها أفكارًا لاطلالاتهنّ، ولهذا فقد اخترنا اليوم مجموعة من أجمل موديلات الفساتين التي تألقت بها مؤخرًا، والتي من الممكن أن تبدو مثالية على مختلف النساء ولاسيما صاحبات البشرة السمراء.



كاترينا كيف في فستان سهرة أصفر من طوني ورد:



في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، شاهدنا النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif وقد اختارت فستان سهرة باللون الأصفر من تصميم “طوني ورد” Tony Ward، ومن المعروف أنّ اللون الأصفر مثالي للبشرة السمراء، ولاسيما الدرجة الهادئة منه التي اعتمدتها كاترينا.





الأحمر خيار كاترينا كيف في مهرجان كان:



وعلى السجادة الخاصة بمهرجان كان السينمائي، شاهدنا كاترينا كيف Katrina Kaif وقد اختارت فستانًا باللون الأحمر الحيوي، حمل توقيع “إيلي صعب”Elie Saab، قصة الفستان المستوحاة من حورية البحر بدت مميزة عليها، واللون أيضًا ناسب ملامحها السمراء الجذابة.





فستان أخضر اختارته كاترينا كيف من زياد نكد:



تألقت كاترينا كيف Katrina Kaif في إحدى المناسبات في فستان باللون الأخضر من مجموعة زياد نكد Ziad Nakad، بدت فيه بالفعل مثل الأميرات، بقصة الأوف شولدر ومع خصر محدد بحزام رفيع، لون الفستان بدا مثاليًّا عليها، وقد تناغم مع بشرتها السمراء ومع شعرها الكستنائي.





فستان من الدانتيل الأسود تألقت به كاترينا كيف:



كثيرات من النساء يعتقدن أنّ اللون الأسود لا يناسب السمراوات، لكنّ كاترينا كيف Katrina Kaif كان لها رأي مختلف حين اختارت فستانًا من الدانتيل الأسود بقصة ذيل السمكة، ومن دون أكمام من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta، وقد بدت فيه غاية في الأناقة والجمال.





شاهدي اطلالات كاترينا كيف Katrina Kaif في فساتين السهرة، واستوحي منها أفكارًا لسهراتكِ المقبلة.

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