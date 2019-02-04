كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 09:10 مساءً - يتمتع زيت السمك بالعديد من الفوائد للبشرة من خلال استخدامه موضعياً لبشرتك وشعرك، وذلك لغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في تلطيف بشرتك والحفاظ عليها رطبة. كما يساعد زيت السمك أيضاً في التخلص من حب الشباب وذلك بالإضافة إلى فائدته لجمالك، فهو يساعد على تقليل تساقط الشعر. تعرفي الى فوائد الاوميغا 3 للبشرة.





ماسك زيت السمك لجمال بشرتك

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من زيت السمك

كرة قطنية





طريقة تطبيق الوصفة:

للاستفادة من فوائد الاوميغا 3 للبشرة، عليك استخراج مستخلص الكبسولات، وبمجرد الانتهاء من ذلك خذي كرة قطنية واغمسيها في الزيت المستخرج، وقومي بوضعها على وجهك لمدة 5-10 دقائق على الأقل، واتركيها لتجف لمدة 20 دقيقة أخرى، ثم اغسلي وجهك بماء دافئ ولامع في أي وقت من الأوقات.

تعد الأوميغا 3 أحد الزيوت الدهنية المفيدة للجسم، حيث يتم استخراج هذا النوع من الزيوت من الأنواع المختلفة للمواد الغذائية، وتعمل على أن تخلص الجسم من الأمراض المتعددة، وهي من المكملات الغذائية المفيدة لكل من الشعر والجسم والبشرة،

من فوائد الاوميغا 3 للبشرةانها تُساعد على تجديد أنسجة وخلايا البشرة.، وتعد علاجاً فعالاً لالتهابات الجلد، وكذلك الصدفية وأيضاً الأكزيما، كما أنّه يعمل على تخفيف التهابات الجلد. كما تساعد على ترطيب البشرة، ووقايتها من أشعة الشمس الضارة وبالتالي يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها.

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