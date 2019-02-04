كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - مهرجان الملك عبد العزيز للصّقور يدخل موسوعة "غينيس"

أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أمس، تسجيل مهرجان الملك عبد العزيز للصّقور كأكبر بطولة سباق للصّقور في العالم؛ وذلك بتسجيل 1723 صقراً، تنافست على امتداد 10 أيام خلال الفترة من 25 يناير (كانون الثاني) حتى 3 فبراير (شباط) 2019.

وتسلّم حسام بن عبد المحسن الحزيمي المدير التنفيذي لنادي الصّقور السعودي، شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في مَلهَم شمال مدينة الرياض. وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد، المحفل الدّولي الأهم والأضخم في عالم الصقور، إذ خُصّصت جوائز له بلغت 17.630.000 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة من السعودية ودول الخليج والعالم.

من جهتها، قالت شيدا سوباسي جيميسي الممثلة الرّسمية لموسوعة «غينيس» العالمية «كان لنا الشّرف بحضور مسابقات نادي الصقور السعودي، التي شارك فيها 1723 صقراً، وهي فئة جديدة، سُجّلت وفق معايير عالمية». وأضافت: «من المعايير المعتمدة أنّه لا يجب أن يكون هناك تهديد للحياة، وجميع الصقور المشاركة يجب أن تكون بحالة جيدة، وبعد حصولنا على الرقم الصّحيح من إدارة الإحصاءات، يمكنني تأكيد دخول نادي الصقور رسمياً في موسوعة غينيس بـ1723 صقراً، كأكبر سباق للصقور عالمياً، هنا في الرياض في 3 فبراير2019».

وكان نادي الصّقور السّعودي قد نظّم مسابقة الملواح 400 متر لمشاركة الصّقور، في أشواط خصّصت للسّعوديين، وأشواط أخرى دولية، فيما نُظّم أمس 13 شوطاً للكؤوس، لاختيار 39 فائزاً، وينال المركز الأول عن كل شوط، جائزة قيمتها 500 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والمركز الثالث 100 ألف ريال.

ويأتي تنظيم المهرجان بعد النّجاح الذي حقّقه معرض الصقور والصيد السعودي الذي نُظّم الشهر الماضي، وشهد مشاركة عالمية وخليجية كبيرة، وحقق نجاحات منقطعة النظير، لا سيما أنّه جرى بتنظيم نادي الصّقور السّعودي، الذي أنشئ بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبإشراف مباشر من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.