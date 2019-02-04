كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - مسلسل طلعت روحى يدخل قائمة الأعلى مشاهدة علي اليوتيوب

نجحت الحلقة الخامسة من مسلسل "طلعت روحى" فى الدخول لقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر "يوتيوب"؛ بعد طرحها بساعات قليلة.

ووصلت نسبة مشاهدة الحلقة إلى ما يقرب من 600 ألف مشاهدة فى غضون ساعات؛ لتحتل المركز 9 من بين 50 فيديو ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، ليواصل بذلك تصدره لـ"يوتيوب" منذ طرح أولى حلقاته.

يذكر أن مسلسل "طلعت روحى" يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجى وجدان، ويشاركها العمل كل من نيقولا معوض ومى الغيطى والفنانة القديرة إنعام سالوسة.