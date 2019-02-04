كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - ضبط 720 كرتونة بسكويت منتهية الصلاحية بالإسكندرية



الإسكندرية نسرين عبد الرحيم بتوجيهات من الدكتور محمد ابو سليمان - وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية بالاسكندرية شنت ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية حملاتها و تم ضبط 10 بالته х 72 كرتونة х 12 عبوة بوزن اجمالى 3.480 طن بعدد 720 كرتونة من صنف بسكويت مع الشوكولا و كريم الحليب ( ماركة ستار ) لانتهاء فترة الصلاحية و ذلك بموجب محضر رقم 1 / 2019 و جارى العرض على النيابةحيث تم تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقانون 10 لسنة 66 حيث انها طبقا للتواريخ المدونة على العبوات غير مطابقة للقانون 10 لسنة 66 لإنتهاء فترة الصلاحية و تم تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقرار الوزارى 97 لسنة 67 و ذلك على بمنطقة برج العرب

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 720 كرتونة بسكويت منتهية الصلاحية بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.