كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - بجهود طارق عامر: منتدي في باريس يعلن سقوط العملات الإلكترونية نهائيًا

اليوم سجل طارق عامر إنجازا مهنيا مرموقا ، بالقرار الصادر عن منتدي رجال الأعمال الذي عقد بقصر برونجيارت الكلاسيكي الحديث في باريس . كان القصر في السابق مقرا للبورصة الفرنسية.

يعرف المنتدي بإسم فينتك ، ويجمع نحو ثلاثة ألاف من رجال الأعمال والمصرفيين وبنوك وصناديق الإستثمار.

أقر المنتدي كل المواقف والأراء التي طرحها محافظ البنك المركزي المصري بشأن العملات المشفرة . أو العملات الرقمية مثل البتكوين وأخواتها ..

قال المنتدي إن هذه العملات لا تصلح للتعامل وأوصي بالعودة للأساسيات المصرفية ..

كان طارق عامر هو أول محافظ بنك مركزي ينتقد بشدة ظهور هذه العملات ، وإحتلالها مركزا متقدما في المضاربات علي شبكة المعلومات الدولية .

وحذر مرارا من إستخدام هذه العملات كوسيلة لتمويل الإرهاب ، وغسل الأموال ، ونهب الثروات الفردية والعامة.

تحذيرات محافظ البنك المركزي المصري ، أخذ بها محافظ البنك المركزي البريطاني وبنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي ، ورددها العديد من المحافظين في مختلف دول العالم.

ومنذ أن صدرت تحذيرات عميد المصارف المصري ، بدأت العملات المشفرة تتراجع قيمها الي حد السقوط.

تقول وكالة بلومبيرج نقلا عن مؤتمر فينتك : فمع تراجع أصول10 عملات مشفرة بنسبة 80 بالمائة خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، وتصاعد الشكوك حيالها، خرج الكثير من الآراء الإيجابية من منتدى فينتيك، والتى تقول، إن هذه التكنولوجيا قد لا تكون جاهزة بالنسبة لوقت الذروة، خصوصا في صناعة يتم تنظيم ذلك بشكل محكم للغاية بها.