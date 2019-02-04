كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - شاهد - نانسي عجرم تغني لابنتها الثالثة ليا

طرحت المطربة نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان "ليا" على اسم مولودتها الجديدة عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت عجرم رزقت منذ أيام بمولودتها الثالثة "ليا" لتكون الشقيقة الصغرى لابنتيها إيلا وميلا، وكشفت المطربة اللبنانية عن حملها في مولود ثالث في شهر يوليو الماضي خلال لقاء تليفزيوني على قناة "MBC".

نانسى عجرم من المقرر أن تطرح ألبومها الغنائي الجديد نهاية العام الجاري 2019، وتتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم وليد سعد وطارق مدكور وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وغيرهم.