كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - عاشق المكان في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

– ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير ندوة لمناقشة المشروع النقدي للناقد العراقي ياسين النصير عن المكان في السرد، يناقشه الناقدان الدكتور ثائر العذاري من العراق وأحمد إبراهيم من مصر. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وتأتي مناقشة هذا الكتاب في إطار حرص المختبر على توسيع أفق التلقي لدى أعضائه بالإطلالة على الدراسات النقدية التنظيرية والتطبيقية.

يذكر أن ياسين النصي ولد في مدينة القرنة التابعة لمحافظة البصرة، وهو عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء في العراق بين عامي 1973- 1978، وسكرتير رابطة نقاد الأدب في العراق منذ تأسيسها وإلى عام 1989، وعضو هيئة تحكيم المسرح في العراق منذ 1976 وإلى عام 1989، وعضو هيئة تحرير المجلات والصحف الآتية: الأديب المعاصر 1973- 1978، الثقافة الجديدة 1972- 1978، مجلة التراث الشعبي 1985-1988، مجلة السينما والمسرح، صحيفة طريق الشعب، والفكر الجديد. ويرأس النصي مؤسسة "ثقافة 11" التي أُسست في المنفى عام 1998 وتواصل برنامجها السنوي في بلجيكا، ومهرجان السينما الوثائقية العراقية في هولندا الذي ابتدأ نشاطه عام 2003.

صدر له العديد من المؤلفات النقدية؛ منها: "القاص والواقع: دراسات في الرواية والقصة" عام 1975، "الرواية والمكان: الجزء الأول" عام 1980، "إشكالية المكان في النص الأدبي" عام 1986، "التجربة والوعي: دراسة في الأدب الأردني الفلسطيني" عام 1994، "في المسرح العراقي المعاصر: دراسات ونقد في المسرح العربي" عام 1997، "عنف الفرشاة: مقالات في الفن التشكيلي" عام 2003، و"حجر الحروب: قراءات في الحداثة الشعرية" عام 2008.

مُنح ياسين النصي جائزة العنقاء الذهبية عام 2006، وشهادة تكريم من قبل جمعية المترجمين واللغويين العرب عام 2007. كما انتخب عضواً في الأمانة العامة للمجلس الثقافي العراقي عام 2007.