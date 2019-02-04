كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - القاسمي يقدم دعما للفرع الدولي لجامعة القاهرة وتطوير مستشفى القصر العيني

علا حسنين

أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الجامعات المصرية حاضنة لكل الأشقاء العرب، خاصة من دولة الإمارات العربية الشقيقة..جاء ذلك اجتماع مجلس جامعة القاهرة الذي عقد صباح اليوم الاثنين بحضور الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، ود. عثمان الخشت رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، وذلك بقاعة لطفي السيد بالجامعة.

في بداية الاجتماع رحب الوزير بالشيخ سلطان القاسمي، موجها له تحية الحكومة متمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بمستوى العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدا على أننا نقف أمام حاكم عربي من نوع فريد يعرف عنه حبه للعلم والعلماء والبحث العلمى وراعي للأدب والثقافة والفن، وخريج كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وحاصل على العديد من الشهادات والجوائز والأوسمة من مختلف دول العالم.

وأشار د. عبد الغفار إلى حب وتقدير الشعب المصري للشيخ سلطان القاسمي، قائلا أن هذا الحب والتقدير هو أعظم شهادة وجائزة.

ومن جانبه أعرب الشيخ سلطان القاسمي عن حبه الشديد لمصر ولجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن الجامعة مدته بالفكر الأكاديمي الصحيح، لافتًا إلى أن علاقته كانت جيدة بأساتذته، قائلا أن جامعة القاهرة علمتني الزراعة ومصر علمتني الثقافة والعلم، وأن فضل مصر عليه كبير بل على العالم العربي بأكمله.

وخلال كلمته، أعلن الشيخ سلطان القاسمي عن استعداده لدعم الفرع الدولي لجامعة القاهرة بالشيخ زايد، وكذلك دعمه لمشروع تطوير مستشفى قصر العيني، فضلا عن دعمه لتطوير المعامل الدراسية بكلية الزراعة بالجامعة.

وفي هذا الإطار، أشار د. خالد عبد الغفار إلى أن إنشاء فرع دولي لجامعة القاهرة يستهدف استيعاب الأعداد الزائدة للطلاب واستقطاب الوافدين من مختلف الدول، مؤكدا على أهمية التوسع في المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة من خلال إنشاء برامج جديدة وكليات جديدة لها علاقة باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضاف الوزير أن مستشفى قصر العيني تستقبل آلاف المرضى يوميا، حيث تقوم المستشفيات الجامعية بعلاج ١٨ مليون مريض سنويا وتقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة.

ومن جانبه أشار د. الخشت إلى أن الشيخ سلطان يحمل لمصر انتماء شديد، وأن تكوينه يرجع إلى نشأته بالقاهرة وتعلمه بكلية الزراعة بالجامعة، مضيفا أن الشيخ القاسمي يمثل خريجا من أرفع خريجي الجامعة التي تخرج فيها عدد من رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء ليس في مصر فقط ولكن على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فيلما وثائقيا حول الشيخ سلطان القاسمي ودراسته بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وكذا الفرع الدولي للجامعة بالشيخ زايد، ومشروع تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى مشروع تطوير الكلية.

وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة درع الشخصية المتميزة لعام ٢٠١٨ للشيخ سلطان القاسمي.