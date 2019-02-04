كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - بلتون: 525 مليون جنيه صافي دخل "كريدى أجريكول" في الربع الرابع لـ2018

أصدر بنك كريدي أجريكول مصر عدد من مؤشرات نتائج أعمال الربع الرابع لعام 2018.

بلغ صافي الدخل المجمع 525,9 مليون جنيه (+14.9% مقارنة بالربع الرابع لعام 2017، -10.0% مقارنة بالربع الثالث لعام 2018)، مما يتفق مع توقعاتنا لربع العام.

بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 32.5% في الربع الرابع لعام 2018 مقابل 40.3% في الربع الثالث لعام 2013 و 32.0% في الربع الرابع لعام 2017. سجل بنك كريدي أجريكول مصر صافي دخل 2,20 مليار جنيه في عام 2018 (+12.6% عن عام 2017)، وذلك وفقاً لتوقعاتنا عند 2,18 مليار جنيه.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 8.9% (+12.9% مقارنة بالربع الثالث لعام 2018 عند 9.0%، وبانخفاض-4.7% عن الربع الثاني لعام 2018 و -0.2% عن الربع الأول لعام 2018. ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 22.4% مقابل متوسط 20.9% في أرباع الأعوام الماضية.

فيما يتعلق بالإقراض والإيداع، ارتفع مجمل القروض بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي (+20.9% على أساس سنوي) مسجلاً 21,7 مليار جنيه. بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوي (+18.5% على أساس سنوي)، مما أدى لتسجيل معدل قروض إلى الودائع 49.5% مقابل 48.7% في الربع الثالث من عام 2018 و 48.5% في الربع الرابع لعام 2017.

من الجدير بالإشارة أنه لم يتم الكشف بعد عن كافة بنود الإقراض والإيداع والدخل الأخرى، بما في ذلك الدخل من غير الفوائد والمصروفات التشغيلية والمخصصات ومؤشرات جودة الأصول، مما يجعل رؤيتنا محدودة لأداء البنك خلال عام 2018 بأكمله.