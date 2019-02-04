كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - نجم اليوفي يتعرض لحادث سير في إيطاليا

دوجلاس كوستا

تعرض الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لحادث سير صباح اليوم الأثنين.

وحسب ما أفادت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، أن اللاعب البرازيلي تعرض للحادث على الطريق السريع بين ليفورنو وسانثايا في شمال إيطاليا.

وأكدت الصحيفة أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ والاسعاف إلى مكان الحادث، وكان اللاعب البرازيلي يقوج سيارته الـ"جيب شيروكي"، لكنه لم يتعرض لأي إصابات.

وتم نقل رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، كان يقود سيارة فيات بجانب اللاعب، إلى مستشفى قريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج على الفور.

كوستا شارك في 24 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً وصنع هدفين.

