كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - ارتفاع ارباح "أبوقير للأسمدة" إلى 900 مليون جنيه خلال 3 شهور

أصدرت شركة أبو قير للأسمدة والكيماويات مؤشرات نتائج أعمالها عن الربع الثاني للعام المالي 2018/2019. ارتفعت الأرباح المعلنة بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني للعام المالي 2017/2018 مسجلة 900 مليون جنيه (بارتفاع 20% مقارنة بالربع الأول للعام المالي 2018/2019؛ مما يتجاوز توقعاتنا بنسبة 41%) مما أدى لوصول أرباح النصف الأول من العام المالي 2018/2019 إلى 1,7 مليار جنيه (+32% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2017/2018) وذلك بدعم من مساهمة قوية للأرباح التمويلية إلى جانب استقرار هامش مجمل الربح.

فيما يتعلق بالإيرادات، فقد انخفضت بنسبة 10% على أساس سنوي مسجلة 2,0 مليار جنيه (-8% على أساس ربع سنوي، مما يتفق مع توقعاتنا) في الربع الثاني للعام المالي 2018/2019 وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لليوريا التي استقرت عند متوسط 320 دولار للمليون طن (+22% على أساس سنوي)، مما أدى لوصول إيرادات النصف الأول من العام المالي 2018/2019 إلى 4,1 مليار جنيه (+12% على أساس سنوي). نتوقع أن يكون انخفاض إيرادات الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 راجعاً على الأرجح إلى انخفاض أحجام المبيعات خلال ربع العام (ولكن لم يتم الإعلان عن تفصيل الإيرادات إلى الآن).

أما عن مجمل الربح، فقد تراجع في الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 بنسبة 11% على أساس سنوي مسجلاً 829 مليون جنيه (-11% على أساس ربع سنوي؛ مما يقل عن توقعاتنا بنحو 10%)، ما يعني تسجيل هامش مجمل ربح مستقر عند 42% (-0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ -1.5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)، وذلك على الأرجح نتيجة استقرار أسعار الغاز الطبيعي، الذي يمثل ما بين 70-80% من إجمالي تكاليف السلع المباعة، عند 4.5 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أدى ذلك لتسجيل مجمل ربح 1,8 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2018/2019 (+21% على أساس سنوي)، ويشير إلى تسجيل هامش مجمل ربح بنحو 43%.