كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - بالفيديو.. الرائد يفرض التعادل على الشباب بالدوري السعودي

الشباب والرائد

ابتعد الهلال بصدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اكتسح الفتح في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، يوم الاثنين، في حين أهدر الشباب نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه الرائد 1-1 في المرحلة 18 من المسابقة.

على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة فرط الشباب في نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه الرائد 1-1.

وأهدر الشباب فرصة تقليص الفارق بينه وبين النصر الوصيف إلى نقطة حيث رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الرائد الى 23 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم الشباب أولاً بهدف عند الدقيقة 10 سجله لاعبه الروماني بوديسكو عن طريق ركلة جزاء، وتعادل الرائد عند الدقيقة 43، عن طريق قائده عبدالله الشامخ.