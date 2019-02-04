كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - شاهد - حمادة هلال يطرح كليب أغنية أشرب شاى
طرح المطرب حمادة هلال كليب أغنيته الجديدة "اشرب شاي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
الأغنية من إخراج أحمد أشرف، وتعتبر التعاون الأول بين حمادة هلال والثنائي أوكا وأورتيجا فهي من كلمات وتوزيع موسيقي لأوكا ومن ألحان أورتيجا وتم تسجيلها قبل تصوير الأغنية بأسبوعين.
وكان آخر أعمال المطرب حمادة هلال مسلسل "قانون عمر"، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله مسلسله الجديد الذى يخوض به رمضان المقبل.
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