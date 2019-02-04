كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - عودة ساندي التونسية للسينما بمصر

تستأنف من جديد ساندي التونسية نشاطها الفني، بعد انتهائها من تصوير دورها في المسلسل السعودي "اأيام العسل"، عادت أمس للسينما من بوابة الفيلم السينمائي الجديد "بورصة مصر".

وتصور "ساندي"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، شخصية "نهى"، التي تعيش مع حبيبها أصعب الأيام بعد علمهم أنه يعاني من مرض السرطان إلا أنها تصر على التمسك به ومساندته.

العمل من إخراج أحمد نور وتأليف علاء مرسي وغادة حنفي ويضم حشد كبير من النجوم هم الفنان الكبير حسن حسنى، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفى، مدحت تيخا، ، مروه عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، محمد جمعة.

ويعتبر هذا التعاون هو الثالث بين المخرج أحمد نور وساندي بعد مشاركتها في مسلسل يوميات زوجة مفروسة 3 ومسلسل أيام العسل.