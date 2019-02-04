كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - مسافر يحمل شبل نمر في حقيبة يده على متن رحلة جوية

اعتقلت السلطات الهندية مسافرا على متن رحلة جوية من بانكوك إلى تشيناي وهو يهرب شبل نمر في حقيبة يده.

عثرت سلطات المطار على شبل صغير يبلغ من العمر شهرا في سلة مخبأة داخل حقيبة، وتزايدت شكوك المسؤولين بعد سماع أصوات من الحقيبة بينما يحاول المسافر الخروج من المطار في تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الجنوبية.

وقال مسئول في المطار إن المسافر كان مراوغا في ردوده لذا تم تفتيش حقائبه، وصدموا عندما وجدوا الحيوان.

وذكرت التقارير المحلية أن جنسية المسافر البالغ من العمر 45 عاما لا تزال غير معروفة، ويتولى القضية الآن مكتب جرائم الحياة البرية في الولاية، حيث يتم التحقيق ما إذا كان الرجل تابعا لعصابات تهريب الحيوانات البرية.

وأصدرت سلطات المطار مقطع فيديو للمسؤولين يرضعون الشبل الحليب.

وتعيش النمور في جميع أنحاء القارة الآسيوية، لكن أعدادها بدأت تتراجع بسبب الصيد غير المشروع وفقدان المأوى.