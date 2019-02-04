انت الان تتابع تفاصيل خبر التقى بالقرضاوي وفنان لبناني.. ماذا يفعل داود أوغلو في قطر؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 08:25 مساءً - زار رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو العاصمة القطرية بعد غياب عن المحيط العربي منذ فترة، وحضر في الدوحة مؤتمراً فكرياً، كما التقى كلاً من الشيخ العلامة يوسف القرضاوي والفنان اللبناني عامر زيان.

وذكر الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن السياسي التركي البارز زاره ظهر اليوم، برفقة السفير التركي بالدوحة فكرت أوزر، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي.

وسبق أن زار داود أوغلو القرضاوي في بداية يناير الماضي من العام الجاري في منزله بقطر.

من جانب آخر، التقى داود أوغلو بصحبة أسرته بالفنان اللبناني عامر زيان في أحد مقاهي الدوحة.

وقالت قناة "ال بي سي" اللبنانية: إن "زيان تحدث مع داود أوغلو عن أغنيةٍ جديدة سيتم تصويرها قريباً على طريقة الفيديو كليب في تركيا، وذلك تحت إشراف محمد داود أوغلو نجل رئيس الوزراء التركي الأسبق".

وسبب زيارة داود أوغلو إلى قطر هو المشاركة في أعمال مؤتمر دولي يسعى لتقييم شامل لكتاب "شروط النهضة" الذي ألَّفه المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي، قبل 70 عاماً، وضمّنه رؤية شاملة لمشروع النهضة الحضارية.

وتسعى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة القطرية، التي تنظم المؤتمر، إلى أن يكون فضاء للعلماء والمفكرين الباحثين، لمناقشة المشروع الفكري لمالك بن نبي (1905 - 1973)، والقيام بعمل تقييمي استشرافي.

واستقال أحمد داود أوغلو (مواليد 1959) من منصبه في رئاسة الوزراء التركية، في سابقة أولى من نوعها في البلاد عام 2016، وقد شغل منصب وزير الخارجية من عام 2009 حتى عام 2014.

وبالإضافة إلى عمل داود أوغلو بالسياسة فقد عمل أستاذاً أكاديمياً في عدة جامعات في تركيا وخارجها، وله كتب فكرية وسياسية مشهورة من بينها كتابه المعروف "العمق الاستراتيجي" باللغة التركية عام 2001، وترجم إلى لغات عالمية عدة من بينها الإنجليزية والفارسية واليونانية، وصدر بالعربية عام 2010 عن مركز الجزيرة للدراسات في قطر، وكتاب "حضارات ومدن" الصادر بالتركية عام 2016.