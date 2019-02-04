انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تتفاعل وتتأثر بوفاة "المسفر".. والشيخ تميم يحضر العزاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 08:25 مساءً - قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر، في مقبرة الصليبيخات، بالعاصمة الكويت.

وكان قطريون قد تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي مع مأساة وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر، الذي رحل اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته في حادث سير قبل أيام.

وبمجرد إعلان خبر وفاته، غرّد مئات القطريين، معربين عن حزنهم لوفاة "المسفر"، الذي عُرف بتضامنه مع قطر في حصارها الذي فرضته عليها الإمارات والسعودية والبحرين منتصف 2017.

كما عُرف عن الإعلامي الكويتي، وهو مُعدُّ برامج تلفزيونية وإذاعية، أخلاقه العالية، وكانت تغريداته تدعو على الدّوام إلى وحدة دول الخليج.

وغرّد "المسفر" قبل وفاته بأيام، قائلاً: "رغم أنوف الحاقدين: قطر ترسم الفرح على الوجوه"، وذلك عقب فوزها في إحدى مباريات كأس أمم آسيا، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضي، بتتويج المنتخب القطري.

وأطلقت مؤسسة قطر الخيرية حملة تبرعات لبناء مسجد في غانا بمساحة 204 كيلومترات ويخدم 400 مصلٍّ، وذلك "في ثواب المسفر"، وجُمع نحو 177 ألف ريال قطري لذلك.

ورثى الشاعر القطري شبيب بن عرار، الإعلاميَّ الكويتي الراحل، بالقول: "تذارف عيون الحزن يا أحمد على فرقاك *** لو إن الدموع إن حولت ما رجع ميّت".

ورأى مغردون، من بينهم شخصيات وازنة وإعلاميون ومسؤولون، أن "أحمد رحل، لكنه باقٍ بأخلاقه الطيبة ومبادئه الراسخة"، وأنه "نموذج راقٍ للشباب الخليجي الشامخ".

وتداول متفاعلون مع وفاة "المسفر" لقطاتٍ مصورة في أثناء لقائه مع الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، ويقول في أثنائها: "يشهد الله أننا نحبك".

وكان "المسفر" قطع على نفسه عهداً منذ بداية الأزمة الخليجية، بعدم الرد على أي شخص مُسيء إليه، مؤكداً أنه يتجاهل كل الإساءات بحقه؛ احتراماً لما تربّى عليه.