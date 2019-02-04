"حضن وحاجات كتير أوي".. ما الذي يجمع أحمد السعدني وإنجي علي؟

نشرت الإعلامية إنجي علي، صورة تجمعها بالفنان أحمد السعدني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "السعدني"، في أحد الأماكن العامة، محتضنا "أنجى" المطلة بأزياء كاجوال، وعلقت الأخيرة: "صديقي وحبيبي وحاجات كتير قوي".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصور بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بنحبكم أنتم الاتنين، وعايزين نعرف الحاجات الكتير أوي، وجُمال جدا".

يشار إلى أن الفنان أحمد السعدني، نشر الصورة نفسها منذ أيام، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، قائلًا: "My crazy lazy friend".

وتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا مع الصورة، فعلق أحدهما: "هو كل يوم واحدة"، في إشارة إلى ظهوره سابقا محتضنا الفنانة مي عز الدين، والممثلة درة، بينما أضاف الأخير: "فين مراتك الله يكون في عونها".

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