محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الصاوي

الهدف من تدشين أيام عالمية للأمراض كالسرطان وغيره هو رفع مستوى الوعي بخطورة تلك الأمراض وطرق الوقاية منها، بالأضافة للتوعية بأهمية الكشف المبكر ما يضمن فرصا أفضل للعلاج.

السرطان مرض خطير بالطبع ولكن الكشف المبكر عنه يرفع فرص الشفاء ويحمي المريض من المضاعفات السلبية لتطور المرض، يستوجب الكشف عن السرطان زيارة الطبيب المختص للتشخيص، ولكن هناك بعض العلامات التي يجب أخذها على محمل الجد لأنها أحد أعراض الإصابة بالسرطان.

لمتابعة باقي الموضوع من هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض لا تتوقعها للإصابة بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.