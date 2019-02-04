كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - محمد نجم : إنه معرض للكتاب وليس سوقا

معرض مصر "الجديدة"

محمد نجم

الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للصحافة

أقول وبشكل مباشر لكل من تخلف عن زيارة معرض الكتاب هذا العام.. لقد فاتك الكثير!

فاتك أولا أن ترى هذا المظهر الحضارى للمصريين - أفرادًا أو عائلات - وهم سعداء بوقفتهم الطويلة فى طوابير ممتدة لمئات الأمتار للحصول على تذاكر دخول المعرض، ثم طوابير أخرى مماثلة لدخول القاعات والأجنحة المختلفة، فضلا عن احترامهم الكامل للإجراءات الأمنية البسيطة والمنضبطة فى ذات الوقت.

وفاتك أيضا.. أن تمتع نظرك بالمقر الجديد للمعرض، الراقى فى مظهره والمتسع فى مساحته، والمنظم فى توزيع أجنحته وقاعاته والأماكن المخصصة للراحة والترفيه، إلى جانب تعدد المساحات المتاحة للسيارات العامة والخاصة، مع عدم تأثر الشوارع الرئيسية بمنطقة القاهرة الجديدة وخاصة حى التجمع الخامس بهذا الزخم من السيارات والأفراد.

ثم نأتى للأهم.. وهو شكل المعرض من الداخل.. قاعات فسيحة مكيفة، وسجاد أحمر فى الممرات، وأزرق داخل الأجنة وكُتب مرصوصة بعناية على استندات موحدة تسر الناظرين، ناهيك عما يسمى منطقة «البلازا» حيث مكاتب الاستعلامات والمتطوعين من الشباب ومسئولى المعرض ولكل من له علاقة بصناعة الكتب وتوزيعها.

كل هذا فى الدور الأول بمساحات واسعة، أما الدور الثانى والذى تصعد آلية بأسانسيرات متعددة أو سلالم كهربائية فسوف تجد قاعات السينما، والندوات الثقافية، والفنية وحفلات توقيع الكتب الجديدة.. إلخ

وبالطبع سوف تلاحظ الاهتمام الخاص من المنظمين بالأطفال وذوى القدرات الخاصة، حيث منطقة خاصة متسعة لتعليم الرسم وممارسة الألعاب الذهنية والعزف الموسيقى للأطفال، ثم مسرح خاص ليقدم أصحاب القدرات الفنية مواهبهم التمثيلية والغنائية عليه، بالإضافة إلى الورش الفنية للحرف، والفنون البصرية، ومعرض كبار الفنانين العالميين.

وإجمالا.. سوف ترى صورة مختلفة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب المقام حاليًا فى مركز مصر للمعارض الدولية، خلافا «للسوق» التجارى الذى كان يقام من قبل فى أرض المعارض بمدينة نصر!، حيث الأتربة والزبالة والباعة الجائلين وتُجّار الكتب بأصواتهم المرتفعة وكأنهم يبيعون خضار وفواكه!

ويكفى الإشارة هنا على نجاح المعرض هذا العام أنه تعدى المليون زائر فى أسبوعه الأول.

وفى رأيى أن «المعادلة» فى غاية البساطة، فقد احترم منظمو المعرض زواره المحتملين وبذلوا جهدًا ملحوظًا فى الإعداد والتنظيم والنظافة، فكانت النتيجة المتوقعة أن احترم المترددين عليه بعد افتتاحه.. النظام وتصرفوا بشكل حضارى واتبعوا التعليمات المنظمة للدخول والخروج والمرور بين صالات العرض وأجنحة الكتب.

ويكفى هنا أيضا شهادة الأخوة المشاركين من الناشرين العرب وبعض الأجانب الذين التقيت بهم، والذين أشادوا بالمعرض الذى يمثل «مصر الجديدة» بعد أن تعافت من السنوات العجاف التى مرت بها بعد أحداث يناير 2011.

وإذا تحدثنا بلغة الأرقام.. فالمساحة الإجمالية للمعرض 45 ألف متر، تضم 723 جناحا، بعدد ناشرين متواجدين بلغ 748 ناشرًا، بخلاف التوكيلات - لعرض كتب الغير - وعددها 525 توكيلا، منهم 169 ناشرًا يمثلون 35 دولة عربية وأجنبية.

وإذا كانت هناك 62 دار نشر مصرية تشارك فى معرض الكتاب لأول مرة، ففى رأيى أن عدد دور النشر العربية والأجنبية (24 دار نشر) منخفض جدًا عن السنوات السابقة ولست أعلم السبب هل لتغيير مكان المعرض أم لأسباب أخرى!

على أية حال.. فإننى أعتقد أن نجاح المعرض فى مقره الجديد سوف يجذب فى عامه المقبل من تخلفوا عن المشاركة من دور النشر العربية والأجنبية، وكذلك من تكاسلوا عن زيارته هذا العام وضيعوا على أنفسهم فرصة تكوين «مكتبة منزلية» تضم مئات الكتب بقدر قليل من الجنيهات المصرية.

ونأتى لما يسمى بالفعاليات الثقافية والفنية - والتى تستحوذ عليها شلة محددة سنويا - سواء كانوا متحدثين أو معقبين أو مديرين للندوات واللقاءات.

وما كل هذا العدد من الفعاليات الثقافية (594)، وكذلك الفنية (144)، وحفلات التوقيع (600)، و300 شاعر و2500 كاتب وناقم!

لقد جاء الكم على حساب الكيف، فعدد كثير من هذه الفعاليات لم يتم، ولم يكن هناك وقت لكل هؤلاء الشعراء ولا الكُتّاب والناقدين!، إنما يبدو أن بعض موظفى الهيئة يتعاملون مع المعرض وكأنه «فرح العمدة».. حيث يخرج الكل.. متعشى ومبسوط!

فيا أيها المسئولين فى الهيئة.. هناك آخرون مبدعون فى مجالات مختلفة، فرجاء أعطوهم الفرصة بدلا من «شلة» المنتفعين المعتادة!

ومع ذلك.. وعلى الرغم من العادة المصرية السخيفة بأن «الأقربون أولى بالمعروف»، فلا يمكن تجاهل تلك اللمحة الجميلة من الوفاء المصرى المعتاد للآباء المؤسسين لهذا العُرس الثقافى السنوى «معرض الكتاب»، وهما رائد الثقافة المصرية د. ثروت عكاشة.. الذى وضع البنية الأساسية للمؤسسات الثقافية الحالية، والمفكرة والأستاذة الكبيرة د. سهير القلماوى أول رئيس للهيئة المصرية للكتاب وأول رئيس للمعرض فى عام 1969، ثم الفنان عبد السلام الشريف صاحب فكرة المعرض.. والذى ساهم بجهده المخلص فى وضع أسس تنظيمه ونجاحه.

وأخيرًا.. الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الذى حرص على افتتاح المعرض والتجول فى صالاته وأجنحته.. بما يعنيه ذلك من رسالة واضحة للجميع!

حفظ الله مصر.. وألهم أهلها الرشد والصواب