كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - أحمد حسن يُعلن تشكيل بيراميدز أمام الداخلية بالدوري

أحمد حسن

أعلن الكابتن أحمد حسن المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز عن تشكيلة فريقه لمواجهة الداخلية في الدوري..

ويستدرج الداخلية نظيره بيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان تعادلا فى الظهور الأخير لهم بمسابقة الدوري حيث تعادل الفريق البوليسى مع الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .

وطالب علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية لاعبيه بالتركيز للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم وعدم الرهبة من كتيبة النجوم التى تدعم صفوف بيراميدز بينما يسعى أحمد حسن المدير الفنى المؤقت لبيراميدز لتحقيق النقاط الثلاث حتى يستمر فى الصراع على قمة الدوري قبل أن يسلم المهمة للأرجنتينى رامون دياز الذى سيتولى مسئولية تدريب بيراميدز خلفاً للعميد حسام حسن .

تشكيل بيرامدز الرسمي:

