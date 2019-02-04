كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - عجوز سبعينية تمارس التمارين تثبت العمر مجرد رقم

إذا كنت تشعر أنك أصبحت كبيرا في السن على ممارسة الرياضة، فقد يغير هذا الفيديو لسيدة عجوز تبلغ من العمر 72 تمارس الرياضة بسهولة من رأيك.

تم مشاركة لقطات عبر موقع فيس بوك ويوتيوب للعجوز " لورين" وهي تستمر في أداء التمارين مع رفع الأوزان لمدة دقيقة تقريبا بسهولة.

ووفقا للتقارير، هذا التمرين جزء من نظام التدريب المكثف لأسطورة الملاكمة فلويد مايويذر.

حققت اللقطات ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، وتمكنت " لورين" من إلهام الكثيرين ليكونوا مثلها.

وكتب أحد المعلقين إن رؤية سيدة عمرها 70 سنة لديها جسما رشيقا ولياقة عالية أفضل منه، سيدفعه ليصبح مثلها.