كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - كاسونجو يقود كتيبة ميدو أمام إتحاد جدة بالدوري السعودي

كاسونجو

أعلن الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق ومدرب نادي الوحدة السعودي عن تشكيلة فريقه التي سيخوض لقاء إتحاد جدة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي فريق الاتحاد مع الوحدة على ملعب الملك عبد العزيز وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ7:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:15 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الكونجولي كاسونجو كابونجو يقود هجوم الفريق الوحداوي..

وجاءت تشكيلة الوحدة أمام الإتي كالتالي:

