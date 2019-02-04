كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - اغنية "م البداية" لحماقي تواصل تصدر Top Tracks
تواصل اغنية م البداية للنجم محمد حماقي تصدر لائحة Top Tracks بموقع يوتيوب مصر بعد مرور أكثر من أسبوع على طرحها بقناته الرسمية.
وحققت الاغنية 6 ملايين و800 ألف مشاهدة لتصبح الأغنية الأعلى استماعًا في ألبوم حماقي الجديد " كل يوم من ده" الذي طرحه 24 يناير الماضي.
الأغنية من كلمات امير طعيمة ، الحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.
ويضم الألبوم 20 اغنية منهم يا ستار، راضيني، بقيت معاه، قالوا عنك، قدام الناس، صور، خلينا زي ماحنا وتم تقسيمهم لمجموعتين side a وside b على طريقة شريط الكاسيت.
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