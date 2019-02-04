كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - بيليتش يُعلن تشكيلة إتحاد جدة لمواحهة الوحدة

الكرواتي سلافين بيليتش

أعلن الكرواتي سلافين بيليتش مدرب نادي اتحاد جدة تشكيلة فريقه التي سيخوض لقاء الوحدة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الاتحاد أمام الوحدة كالتالي:

- حراسة المرمى: فواز القرني

- خط الدفاع: منصور الحربي، زياد الصحفي، مروان دا كوس، سعود عبد الحميد

- خط الوسط: كريم الأحمدي، سيكو سانوجو، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشي

- فهد المولد، جاري رودريجيز

ويلتقي فريق الاتحاد مع الوحدة على ملعب الملك عبد العزيز وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ7:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:15 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.