كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - مشجعون ينحرون الجمال بوحشية احتفالا بفوز قطر - فيديو

احتفل المشجعون القطريون بفوز قطر بكأس آسيا لكرة القدم، على طريقتهم الخاصة.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، نحر عدد من المشجعين رءوس الجمال لحظة وصول حافلة المنتخب القطرى إلى عمان، واستقبل المشجعون الحافلة بالصيحات والتهليل والإشارة لتحية اللاعبين مهنئين لهم على فوزهم المميز.

وكانت قطر قد فازت على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، لتحصد لقب كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها.