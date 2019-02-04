كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - وزير المالية: تعديلات بقانون الضريبة العقارية لدعم المحليات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ملف القروض والمنح الخارجية يتم الاستفادة منه تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور ممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، قال وزير المالية، إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم الحكومة بتعديلات على القانون القائم، لافتا إلى أهمية أن تضمن التعديلات ذهاب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.