كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - تعرف على مناطق الأمطار الرعدية يوم الأربعاء المقبل

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بنحو 10 درجات مئوية الأربعاء المقبل، متوقعًا سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم ووصولها إلى 31 درجة مئوية غدًا الثلاثاء ثم عودتها للانخفاض الأربعاء، يعد أمرا غير طبيعي، ضمن التغيرات المناخية، ناصحًا بعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة في المساء، الأمر الذي قد يضر بصحة الإنسان.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، عن الحالة الجوية لطقس غدٍ الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، مؤكدة أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

وقالت الهيئة إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر، يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، وتكون رعدية أحيانًا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.ش