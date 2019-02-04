كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - التعادل يحسم مواجهة عين مليلة ومولودية وهران بدوري الجزائر

دوري المحترفين الجزائري

فرض مولودية وهران التعادل السلبي على أمل عين مليلة، بملعب خليفي التهامي الزبير، في إطار افتتاح الجولة الـ 20 من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 .. التعادل رفع رصيد أمل عين مليلة للنقطة 21 احتل بهم المركز الـ11 ، بينما ارتقى مولودية وهران للمرتبة التاسعة برصيد 24 نقطة..

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