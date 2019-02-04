كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - رجل تجاوز دوره في مطعم فتلقى علقة ساخنة - فيديو

تلقى رجل علقة ساخنة بعد تجاوزه دوره بأحد المطاعم، ووفقا لما نشره موقع لايف ليك، اقترب الرجل بهدوء من صف من العملاء يقف أمام مطعما للأزعمة الجاهزة، وبدلا من أن يقف في نهاية الصف وقف في بدايته، ودون أن يتحجث غير مبال بالموجودين وهو ما أثار غضب أحدهم.

اقترب شاب من الرجل وبدأ يتحدث إليه لتخطيه دوره لكنه لم يستمع له فاشتبكا بالأيدي.

وقع الحادث بالصين، وتبادل الثنائي الضربات واللكمات لعدة دقائق انتهت بالرجل يتألم أرضا بينما يقف الشاب بجانبه يتحدث في هاتفه، وكان العملاء بالمكان قد غادروا سريعا بعد وقوع الشجار فيما حاول أحدهم الفصل بين الثنائي دون جدوى لأن الشاب كان مصرا على تلقين الرجل درسا في احترام النظام.