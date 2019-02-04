كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - شاب حاول سرقة المارة فتلقى درسا لن ينساه - فيديو
قرر شاب تلقين لص درسا لن ينساه داخل مول تجاري ووفقا لما نشره موقع لايف ليك، شاهد شاب لصا يتجول حول المارة محاولا العثور على ضحية جديدة وبدأ يتجول ليترصد به.
أعد أحدهم الكاميرا التي رصدت تجول اللص وتتبعه أحدهم ثم استدارته خلف امرأة، ولكن لسوء حظه أن الشاب كان بانتظاره فتقدم منه، وبدون أن يتحدث سدد إليه لكمة في الوجه أسقطته أرضا بعد أن ضاق ذرعا بتصرفات اللص.
نهض اللص سريعا وفر وهو يتحسس الدماء التي ملأت وجهه، مرتابا لا يعلم سبب ما حدث له.
وقع الحادث بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
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