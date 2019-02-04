كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - شاهد - كيم كاردشيان تنشر صورة ساخرة لزوجها

داعبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان جمهورها بنشر صورة لزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست وهو نائم في السيارة، حيث كانا متوجهين لحضور قداس الاحد في احدى الكنائس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وظهر كاني وهو نائم بشكل كوميدي بينما تجلس كيم في الكرسي الأمامي للسيارة وهي تلتقط صورة السيلفي التي نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

يذكر أن كيم كاردشيان في صدد استقبال طفلها الرابع عن طريق عملية تأجير الأرحام من خلال الأم البديلة شهر مايو المقبل،

لتكرر التجربة للمرة الثانية بعد طفلتها شيكاغو التي ولدت قبل عام بنفس الطريقة.

ويعود سبب عدم قدرة كيم على الإنجاب مجددا بسبب تعرضها لنزيف في الرحم أثناء ولادتها لطفلها الثاني سانت في 2015.