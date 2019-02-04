كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - برلماني عن انتشار تعاطي المخدرات: "الشباب بيهلوس في الشارع"

انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تزايد معدلات تعاطي مخدري "الحشيش والبانجو والترامادول" في الشوارع، وانتشاره بين سائقي "الميكروباص والتوك توك".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة قضية الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.

وقال مرشد: "الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس في الشارع وبيقول أي حاجة، وفجأة تلاقي حد جنبك يقول حوش القطة اللي جنبك دي، وأوعي روح هناك أهو".

وعلق برلماني: "مبقاش في حد بيشرب بانجو"، ليرد مرشد ضاحكًا: "لا لا بيشربوه عادي، وتقريبا بقت بـ30 جنيه".

وتابع: "كله بياخد حشيش وترامادول، والبانجو بقا عادي جدا بين الناس".