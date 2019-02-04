كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - بعد غياب كبير بيلين كارهان تظهر مع ابنها

شوهدت النجمة التركية بيلين كاراهان مؤخرا بصحبة ابنها في مول "واد اسطنبول" بتركيا.

وتحدثت "بيلين" لعدد من الصحفيين حول مشاريعها الفنية الجديدة قائلة "اقرأ عددا من السيناريوهات حاليا، ولكن لا يوجد مشروع مؤكد، خاصة اني أريد العودة للشاشة بأسرع وقت من خلال مشروع جيد".

من المعروف أن النجمة التركية المعروفة عربيا باسم "السلطانة مريم"، ونجمة مسلسل "حريم السلطان"، ابتعدت عن العمل الفني للتفرغ لزوجها وابنيهما، قبل أن تعود وتقدم برنامجا للطبخ فقط.