كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - لاسارتي يحاضر باللاعبين.. ومروان يواصل التدريب بمران الأهلي

لاسارتي

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل بدء مران الفريق اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز. وشرح لاسارتي للاعبين نقاط القوة والضعف لدى فريق إنبي، من أجل استغلالها خلال مباراة الغد. ومن جهة أخرى واصل مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز. وجاءت تدريبات محسن ضمن البرنامج التأهيلي الأخير قبل مشاركته في التدريبات الجماعية. ويعاني محسن من الإصابة في العضلة الأمامية غاب على إثرها عن مباريات الفريق الفترة الماضية. ويلتقي الأهلي مع إنبي غدا الثلاثاء، على إستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري الممتاز.

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