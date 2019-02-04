كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - "صور" للأغنياء فقط: سيارة خارقة تتيح لمالكيها السفر عبر المياه

من أجل تجنب الزحام على الطرق البرية، تمكن Bei Chen Nan، من تصميم سيارة برمائية فخمة، يمكنها الذهاب في البر والبحر، وجاءت بمواصفات خيالية، حيث تتيح لأصحابها التغلب على الزحام في المدينة على الطرق البرية من خلال السفر عبر المياه بسرعة عالية.

Amphi-X نموذج السيارة الخارقة، حيث يعمل جهازها بالطاقة الكهربائية، ويصل إلى سرعات تزيد عن 260 ميل في الساعة، أي ما يعادل 418 كم / ساعة على الأرض، ومتوسط سرعة يزيد عن 90 ميلاً في الساعة، أي ما يعادل 145 كم / ساعة في الماء.

سيارة "Amphi-X"

أما عن سعر السيارة فإنه مرتفع للغاية حيث صممت خصيصا لأغنياء العالم الفائقين، حيث تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، ويعد Amphi-X بتقديم أفضل ما في العالمين: التكنولوجيا المتطورة على الطريق وعلى الماء.

مبدع السيارة Bei Chen Nan، كشف عن أنه استوحى تصميم السيارة المستقبلية من عدد من السيارات الراقية، بما في ذلك سيارة بوجاتي فيرون التي تبلغ تكلفتها 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) ولامبورجيني أفينتادور، وهي واحدة من أكثر السيارات المفضلة لدى أغنى سائقي العالم.

أما عن طريقة عمل السيارة المستقبلية تحت الماء فإن عجلاتها سوف تنكمش عند دخولها إلى الماء، كما ستكون مدفوعة بنظام دفع عالي القوة مماثل لنظام الجت سكي.

تتميز Amphi-X بأنها مصنوعة من الألياف الكربون والألمنيوم لاستيعاب أربعة أشخاص، كما أن لها القدرة على التسارع من 0 إلى 60 ثانية في 2.4 ثانية، وفقاً لمبتكرها.

مواصفات سيارة "Amphi-X"

"حجم السيارة وأبعادها مستوحاة من السيارات الرياضية الغريبة، و Lamborghini Aventador أو Bugatti Veyron".. هكذا تحدث مصمم السيارة المستقبلية مضيفا أنه اعتمد على السيارات الراقية لإعطاءها جماليات السوبر.

وأكد نان أن مظلة السيارة ستكون مدعومة ببطارية ليثيوم هواء مصنوعة من زجاج الخلايا الشمسية الخاص، والذي سوف يشحن البطارية حتى أثناء تحركها، كما ستأتي من إطار فريد، سيجعلها قادرة على السفر فوق أي تضاريس وكذلك التحرك في أي اتجاه، مما يعني أن المواقف المتوازية يمكن أن تصبح شيئاً من الماضي.