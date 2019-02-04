كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - محمد رمضان ضيف أمير كرارة.. الجمعة

يحل الفنان محمد رمضان، ضيفًا على الفنان أمير كرارة، وذلك يوم الجمعة المقبلة، فى برنامج"سهرانين" الذي يعرض على قناة "ON E".

ويتحدث "رمضان" خلال الحوار، عن بدايات دخوله مجال التمثيل بشكلٍ احترافي، وارتباطه بالمسرح المدرسي، وأبرز الصعوبات التي تعرض لها، فضلًا عن كواليس دخوله عالم الغناء، والأزمات التي يُحدثها بشأن إدعائه الدائم بأنه "نمبر وان"، والأحلام التي يسعى لتحقيقها.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة، يوم الجمعة من كل أسبوع، عبر قناة "ON E"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.