كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - في السعودية.. النساء يستحوذن على 22% من مبيعات فولكس فاجن

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس فاجن في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق تقدماً ملموساً في مبيعاتها نهاية العام 2018 مقارنة مع الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لتصريح محمد موسى المدير العام لعلامة فولكس فاجن لدى ساماكو حول الأسباب الإيجابية التي أدت إلى تقدم المبيعات قال: "هنالك عوامل عديدة أهمها على الإطلاق الإقبال المرتفع من السيدات على إمتلاك سيارات فولكس فاجن بكافة طرازاتها بنسبة عالية وصلت الى 22% من إجمالي عملاءنا، هذا من جهة، وتدشين العديد من الطرازات الجديدة أهمها طرازي طوارق و تيرامونت متعددي الإستعمالات بمواصفات تقنية عالية وأسعار مدروسة للغاية من جهة أخرى".

وأضاف: "تشير النتائج إلى أن الإقبال على طراز تيجوان بشكل لافت و التي وصلت نسبة الطلب عليه بين طرازات فولكس فاجن إلى أكثر من 39% جعله يتصدر قائمة الطرازات الأكثر طلباً يليه طراز تيرامونت بنسبة وصلت الى 28 %، ومن ثم طراز باسات بنسبة 17% كل هذه العوامل ساعدتنا في تنمية مبيعاتنا مقارنة مع العام 2017".

الجدير ذكره أن مبيعات سيارات فولكس فاجن اخذت في الإرتفاع التصاعدي منذ الشهر الأول من العام 2018 وصولاً الى نهاية شهر ديسمبر 2018 وتراوحت النسب من طرازات إلى اخرى على الرغم من التوقعات السلبية التي سبقت لسوق السيارات بالمملكة العربية السعودية الا أن النتائج إستطاعت أن تثبت عكس ذلك بخطط مدروسة ومتقنة.