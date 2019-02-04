كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - الفنان اللبناني راغب علامة يدعم الأطفال مرضى السرطان



أعلن الفنان اللبناني راغب علامة دعمه لمرضى السرطان حول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، اليوم الاثنين. وغرد الفنان اللبناني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "فصل من الحكاية والتفاؤل في مواجهته هو أصل الحكاية لتجاوزه والتغلّب عليه. وأضاف "فلندعم الأطفال المصابين بالسرطان ونعطيهم الأمل بغدٍ أجمل، فالأطفال هم أمل المستقبل".

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