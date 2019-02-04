كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - عاجل.. مصرع 7 عناصر إرهابية فى مداهمات أمنية بالعريش



مصرع 7 عناصر إرهابية فى مداهمات أمنية بالعريش عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات وسنوافيكم بالتفاصيل

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