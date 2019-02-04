كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - ملكة جمال العرب لبنان 2019 "لوتشيانا مهنا"

لوتشيانا مهنا ملكة جمال العرب لبنان 2019 تستعد قريبا لتمثيل لبنان فى الجزائر فى حفل ختام ملكة جمال العرب لانتخاب الملكة بعد اجراء التصفيات فى معظم الدول العربيه من خلال وكلاء فى كل الدول.

وقد أقيم الحفل فى بيروت بشهر ديسمبر 2018 و تم انتخاب ماريا كمون ملكة جمال العرب لبنان بفارق بسيط فى النقاط مع لوتشيانا مهنا و نظرا لظروف الدراسة الخاصة بالملكة ماريا و التى تحول دون الالتزام بالسفر للجزائر و تمثيل لبنان بأكثر من فعالية تخص المسابقة تم نقل التاج للوصيفة الاولى لوتشيانا مهنا لتصبح ملكة جمال العرب لبنان 2019 و ستسافر قريبا لتمثيل لبنان بالجزائر و تستعد حاليا بتوفير اللبس التقليدى اللبنانى الذى ستظهر به فى فعاليات حفل الختام و المؤتمر الصحفى بالجزائر بمارس المقبل.

كما تستعد لحملات دعائية داخل لبنان و خارجها عن طريق المسابقة برئاسة د حنان نصر ووكيل المسابقة بلبنان الاعلاميه حنان حسين و مؤخرا تم تصوير لوتشيانا مهنا ملكة جمال العرب لبنان 2019 و ارتدت التاج و تم تصعيد ميرنا ازعور للوصيفة الاولى.