كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - خبر مدهش .. تركيا تسلم مصر ارهابيا محكوم عليه بالإعدام

أعلن الإعلامي والناشط السياسي المصري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين هيثم خليل، أن تركيا رحّلت شابا مصريا يدعى محمد عبد الحفيظ إلى مصر، حيث محكوم عليه بالإعدام.

ونشر خليل صورة متداولة لعبد الحفيظ أثناء ترحيله، وتشير الأنباء إلى أنه تم توقيفه في مطار أتاتورك اسطنبول في الـ17 من يناير 2019، حيث أبلغ الجانب التركي بأنه معارض ومحكوم بالإعدام في بلاده بقضية "النائب العام المصري".

وأضاف خليل "أن تركيا قررت تسليم عبد الحفيظ للسلطات المصرية في سابقة تعد الأولى من نوعها".