كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - ثمانية معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بمصر - أبرزها توفير 35 ألف فرصة عمل

قدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حجم الاستثمارات التي ستجذبها المنطقة الصناعية الروسية في مصر بنحو 6.9 مليار دولار، وتوفير 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن تكون 90% من العمالة بالمشروع مصرية.

وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع المنطقة الصناعية الروسية، المنتظر إقامتها داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

- يعد المشروع من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، والذى جاء بناءً على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لسوتشى فى أغسطس 2014

- وقع وزير التجارة والصناعة المصرى طارق قابيل، ونظيره الروسى دينيس مانتوروف، فى فبراير 2016، مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.

- مساحة المشروع 5 كم مربع باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار على ان يقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية

- من المقرر انشاء المنطقة على 3 مراحل بحيث يبدأ العمل بالمرحلة الأولى مطلع 2018

- تقام المرحلة الأولى علو مساحة كيلو متر مربع، على أن يعمل الجانب الروسى بالمنطقة كمطور صناعى.

- 90% نسبة تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع.

- 35 ألف عامل هو حجم العمالة المتوقعة بالمشروع، سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة

- تشمل القطاعات التصنيعية التى ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية "صناعة السيارات والأدوية والمعدات، والبترول والغاز والكلابات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية"

- يرغب الجانب الروسى فى إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب.

- تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها فى المنطقة الصناعية سيتم عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.