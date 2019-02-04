كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - مشاركة سعودية فاعلة في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول غدا بالقاهرة

تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة"، وبمشاركة فاعلة من دولة المقر المملكة العربية السعودية، تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي في الساعة السادسة من مساء الغد على المسرح المكشوف بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ٩ فبراير ٢٠١٩.

تشارك المملكة في فعاليات المهرجان بمعرضين كبيرين، الأول تقيمه المؤسسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يبرز مراحل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والثاني يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، وذلك في الساعة الخامسة من عصر الغد الثلاثاء في المسرح المكشوف بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية. كما تشارك وزارة الثقافة السعودية بفرقة فنون شعبية ضمن العروض الفنية المشاركة من الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.

وتكرم إدارة المهرجان، ضمن فعاليات يومه الأول، عدداً من الشخصيات، يتقدمهم الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشئون الخارجية السابق بوزارة الخارجية السعودية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بندوة في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس 7 فبراير في المركز التعليمي المدني وإعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب بالجزيرة بجوار النادي الأهلي، حول جهود المركز الإنسانية والإقليمية والدولية في المجالين الإغاثي والإنساني.