كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - مصرع وإصابة 20 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى المار على كمين البرشا التابع لمركز ملوى، وتم نقلهم لمستشفى ملوي العام التي قامت بتحويل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى المنيا.

وكان اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، نائب مدير مستشفى ملوي العام، بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، على الطريق الصحراوى الشرقى المار على مدينة ملوى، جنوبى المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: جوزيف بطرس رياض، وعماد أبو العلا عيسى، ومحمد جلال محمد، وأبو بكر عبد الحميد محمد، وأبو بكر محمد أحمد، وعثمان جلال عبد الله، جميعهم من محافظة أسيوط، وإصابة 14 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ملوى العام.

وأكد الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، نائب مدير مستشفى ملوي العام، أنه تم نقل 6 جثث إلى مشرحة مستشفى ملوى، كما تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى المنيا العام، و2 آخرين إلى مستشفى أسيوط، لخطورة حالتهم، ويتلقى 10 مصابين العلاج داخل المستشفى.