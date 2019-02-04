سيدة وأبنائها يتخلصون من "صاحب ورشة" بسبب علاقة غير شرعية مع الأم و"صور فاضحة"

"علاقة غير شرعية".. بين شاب وسيدة، انتهت بجريمة قتل، بمنطقة عرب الرمل، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

الجريمة التي نفذتها المتهمة واثنين من أبنائها، قتلوا المجني عليه بسبب علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأيضا تهديد الضحية لها بنشر صور فاضحة أمام أهالي القرية بسبب انقطاعها عن العلاقة الزوجية.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن المتهمين استدرجوا الضحية إلى منزل "الأم"، وتعدوا عليه بالضرب وعذبوه حتى الموت، وألقوا بجثته على شاطئ قرية عرب الرمل بالمحافظة.

وجاءت تحريات وتحقيقات مباحث المنوفية التي جرت تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث، أن بداية الكشف عن تفاصيل الجريمة التي استغرقت 3 ساعات متواصلة من التعذيب وتخلص من الجثة والتي بدأت بورود إخطارا من شرطة النجدة إلى مباحث المديرية ببلاغ عدد من رواد شاطئ قرية عرب الرمل، بالعثور على جثة لشخص ملقى على الشاطئ.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره ملقاة على شاطئ قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

كما حضرت النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وتبين من المناظرة أن الجثة يوجد بها سحجات بالرقبة، وجروح قطعية بالخد الأيمن وآثار تعذيب في مختلف أنحاء جسده، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وعقب الانتهاء من تشريح الجثة، كلف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وتنفيذ خطة البحث التي جاءت بفحص بلاغات التغيب والاختفاء التابعة للمركز والأقسام الشرطية المجاورة، وأيضا إعادة مناقشة شهود العيان الذين أبلغوا عن الجثة، ومناقشتهم مرة أخرى للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبعد مرور ساعات تم التوصل إلى أن الجثة لشخص يدعى "أشرف. ع" 55 سنة، صاحب ورشة بلاط، ومقيم بقرية عرب الرمل، دائرة المركز.

وجرت تحريات وتحقيقات المباحث التي كشفت عن أن الجناة هم "رضا. ع" 47 سنة، ربة منزل، وأبنائها الاثنين "أحمد. ج" 28 سنة عامل، و"سلامة. ج" 20 سنة عامل مبلط، وجميعهم مقيمون بقرية عرب الرمل.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والاتهامات الموجهة إليهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وذكر محضر الشرطة أن المتهمين قالوا إنهم تخلصوا من المجني عليه بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه ووالدتهم، ومنذ فترة انقطعت هذه العلاقة، ومن ذلك التوقيت ظل المجني عليه يطاردها ويهددها بفضحها بين أهالي القرية فقرروا التخلص منه بارتكاب جريمتهم، وتم التحفظ عليهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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