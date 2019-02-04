يعقد المجلس القومي للمرأة، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي التشاوري الوزاري الإفريقي، للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة، غدًا، في إحدى الفنادق الكبرى بالجيزة.
ومن المقرر حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشؤون الإنسانية الدولية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء المعنين بشؤون المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. "القومي للمرأة" يشارك في انعقاد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.