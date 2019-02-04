غدا.. "القومي للمرأة" يشارك في انعقاد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي الإفريقي

يعقد المجلس القومي للمرأة، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي التشاوري الوزاري الإفريقي، للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة، غدًا، في إحدى الفنادق الكبرى بالجيزة.

ومن المقرر حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشؤون الإنسانية الدولية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء المعنين بشؤون المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد الإفريقي.

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