بالفيديو| سما المصري: "لو جوزك خانك متخليهوش ينفع لا راجل ولا ست"

نشرت الراقصة سما المصري، مقطع فيديو ضمن حلقتها المُذاعة مؤخرًا مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

وتحدثت "سما" خلال المقطع عن إذا كانت تعرضت للخيانة من قبل أم لا، مؤكدة إنها لم تكتشف خيانتها من قبل.

وأضافت: "حتى لو حصل أنا مردش الخيانة بالخيانة لأني ست طبيعية معنديش اضطرابات نفسية، بس ممكن انتقم، أضرب أشتم، أو أكسحه خالص".

واصطحبت "المصري" المقطع مُعلقة: "نصيحه الست اللي جوزها بيخونها أوعي تردي الخيانة بالخيانة إنتي تجيبيه متخلهوش ينفع لا راجل ولا ست".

وكانت الراقصة حلت مؤخرًا ضيفة ببرنامج "قطعوا الرجالة" للحديث عن علاقتها بالجنس الأخر.

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