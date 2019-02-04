تدمر الكلى وتسبب القرح.. طبيب يحذر من تناول "المُلينات" لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

من حين لآخر تظهر شائعة جديدة تخص السمنة والوزن الزائد، من أبرزها، الإفراط في تناول الأدوية الملينة من أجل تخسيس سريع للوزن دون استشارة طبيب، على اعتقاد أن تناولها يحفز الإسهال الذي يتخلص من كمية كبيرة من الطعام.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد السيد، استشاري التغذية العلاجية لمصراوي: "إن استخدام الملينات، بغرض إنقاص الوزن الزائد، تُعد خطورة كبيرة على الصحة وتؤدي إلى أمراض عديدة"، مؤكدًا أنها خدعة يقع فيها الكثير ولا تؤثر نهائيًا على كتلة الدهون بالجسم.

وحذر "السيد" من الإسراف في تناول تلك الملينات دون استشارة طبيب متخصص، لأنها تعمل على تدمير الكلى، وتؤدي إلى التهابات حادة بالجهاز الهضمي تصل إلى القرح وارتجاع المريء، وغيرها من الأمراض الخطيرة.

ونصح بعدم الإفراط أيضاً في تناول الردة، والألياف التي تتواجد بكثرة في الخبز و بعض الخضروات والفاكهة والأرز بقشره (الداكن أو البنى)، لأنها تعوق امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن خاصة الكالسيوم، مما يؤدي إلى هشاشة العظام واضطرابات الجهاز الهضمي.